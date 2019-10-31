Kavak'ta Kur'an kursu açılışı

Kavak Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 4-6 yaş grubuna yönelik Merve Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki Merve Camisi yanına yaptırılan Merve Kur'an Kursu'nun açılışına, Vali Osman Kaymak, İl Müftüsü Veysel Çakı, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Müftüsü Nuh Arslan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Yörgüç Paşa Cami Din Görevlisi Murat Ünal, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Vali Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuk 4-6 yaş arasında kişiliğini, Allah'ın kelamını burada öğrenecek. İnsanca yaşamasını sağlayacak. Samsun'da bu tür tesislere önem vermemiz gerekiyor. Okul, cami yanlarına bu tesisleri yapmalıyız. Bugün Samsun'da intihar, cinayet gibi çeşitli olaylar meydana geliyor. İşte bu tür olaylar dini inancın noksanlığından kaynaklanıyor. Böyle tesisler yaptırdığımızda inanınız ki toplum bunun faydasını görecektir." diye konuştu.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay da "Burada eğitim görecek çocukların her biri bizim gözümüzde birer Türk bayrağıdır. Bayrağın hem madden, hem de çocuklarımız nezdinde manen yere düşmemesi için Kavaklılar olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Kaymak ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilenkursun hizmet binası gezilerek tesis hakkında İlçe Müftüsü Nuh Arslan'dan bilgi alındı.

Program sonunda katılımcılara Kavak Müftülüğünce etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Bu arada Vali Kaymak, çalışmalarından dolayı Kavak Müftüsü Nuh Arslan'a tablo hediye etti.

Beş katlı, 4-6 yaş grubu 50 çocuğun yararlanacağı Merve Kur'an Kursu hizmet binası için yaklaşık 1,5 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi.