Kavak'tan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kavak'tan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Kavak'tan Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

Kavak Belediyesi'nin öncülüğünde depremzedelere destek amacıyla toplanan yardım malzemeleri, deprem mağdurlarına gönderilmek üzere Kavak'tan yola çıktı.

Kavak'tan Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Kavak Belediyesi'nin öncülüğünde depremzedelere destek amacıyla toplanan yardım malzemeleri, deprem mağdurlarına gönderilmek üzere Kavak'tan yola çıktı.


Kavak Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırsever ve ilçe halkının katkılarıyla toplanan battaniye, çocuk bezi, kuru gıda ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan tır yola çıktı. Elazığ'da 24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sonrası harekete geçen Kavak Belediyesi, vatandaşların desteği ile hazırladığı 1 tır dolusu yardım malzemesini yola çıkardı.


İlçe genelinde yapılan anonslar ile vatandaşlardan toplanan battaniye ve kuru gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar, deprem bölgesinde mağdur vatandaşlara iletilmek üzere hazırlanan tır ile yola çıkarıldı. Yapılan yardım hakkında açıklamada bulunan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şunları söyledi:


"Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından bizler de oradaki yaralara merhem olmak amacıyla ilçemizde yardım kampanyası başlattık. Kısa sürede hemşehrilerimiz dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergileyerek imkanlarını seferber etmişlerdir. Kendilerine bu anlamlı yardım ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Deprem, Elazığ, Kavak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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