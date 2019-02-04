Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 172, Uludağ'da 163, Davraz'da 161, Ilgaz'da 149, Kartalkaya'da 122, Erciyes'te 118, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe'de 99, Palandöken'de 98, Denizli'de 90, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 74, Saklıkent'te 73, Yıldıztepe'de 50, Ladik'te 32, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 17 santimetre olduğu belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

04.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

S

-2

 8

Elmadağ

S

-2

 4

Erciyes

P

-8

 2

Ilgaz

AB

-3

 4

Kartalkaya

S

-2

 3

Kartepe

S

 2

 8

Ladik

PB

 1

 9

Nemrut Dağı

S

-12

-5

Palandöken

PB

-8

-1

Sarıkamış

AB

-10

 1

Uludağ

S

 0

 5

Yıldızdağı

S

-6

 0

Yıldıztepe

AB

-3

 7

(S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 Kaynak: AA

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