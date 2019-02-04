Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Nemrut
'ta ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 172, Uludağ
'da 163, Davraz'da 161, Ilgaz
'da 149, Kartalkaya
'da 122, Erciyes
'te 118, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe
'de 99, Palandöken
'de 98, Denizli
'de 90, Konaklı
'da 84, Sarıkamış
'ta 74, Saklıkent'te 73, Yıldıztepe
'de 50, Ladik
'te 32, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 17 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)
|Merkez
|04.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|S
|-2
| 8
|Elmadağ
|S
|-2
| 4
|Erciyes
|P
|-8
| 2
|Ilgaz
|AB
|-3
| 4
|Kartalkaya
|S
|-2
| 3
|Kartepe
|S
| 2
| 8
|Ladik
|PB
| 1
| 9
|Nemrut Dağı
|S
|-12
|-5
|Palandöken
|PB
|-8
|-1
|Sarıkamış
|AB
|-10
| 1
|Uludağ
|S
| 0
| 5
|Yıldızdağı
|S
|-6
| 0
|Yıldıztepe
|AB
|-3
| 7
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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