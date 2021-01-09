Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 39, Konaklı'da 30, Sarıkamış'ta 25, Hazarbaba'da 25, Kartalkaya'da 20, Zigana'da 18, Erciyes'te 14, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Davraz'da 8, Çambaşı'nda 8, Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes PB -3 6 Ilgaz KY 0 3 Kartalkaya KKY 1 4 Kartepe SY 5 7 Nemrut Dağı AB -1 5 Palandöken ÇB -4 1 Sarıkamış ÇB -7 2 Uludağ SY 3 5 Yıldıztepe KKY 1 5 (AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu ) (AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )

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