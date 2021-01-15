Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde son durum

15.01.2021 11:49
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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut Dağı'nda 45, Palandöken'de 44, Uludağ'da 40, Sarıkamış'ta 36, Murat Dağı'nda 35, Kartepe'de 31, Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 23, Hazarbaba'da 21, Çambaşı'nda 21, Erciyes'te 18, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14, Yalnızçam'da 13, Ovacık ve Ilgaz'da 12, Denizli'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-14 -4
IlgazKY-10-3
Kartalkaya KY-12-9
KartepeKY-7-5
Nemrut Dağı KY-6-4
PalandökenKY-4-4
SarıkamışKY-3-1
UludağKY-14-10
YıldıztepeKY-9-4
(KY: Kar yağışlı )

Nemrut Dağı, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika


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