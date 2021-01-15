Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut Dağı'nda 45, Palandöken'de 44, Uludağ'da 40, Sarıkamış'ta 36, Murat Dağı'nda 35, Kartepe'de 31, Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 23, Hazarbaba'da 21, Çambaşı'nda 21, Erciyes'te 18, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14, Yalnızçam'da 13, Ovacık ve Ilgaz'da 12, Denizli'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes KY -14 -4 Ilgaz KY -10 -3 Kartalkaya KY -12 -9 Kartepe KY -7 -5 Nemrut Dağı KY -6 -4 Palandöken KY -4 -4 Sarıkamış KY -3 -1 Uludağ KY -14 -10 Yıldıztepe KY -9 -4 (KY: Kar yağışlı ) (KY: Kar yağışlı )

Son Dakika

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz

Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz

Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı

Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada