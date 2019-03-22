Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşu Balkan Kupası Heyecanı Başlıyor

Kayaklı Koşu Balkan Kupası Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'nde başladı.

Kayaklı Koşu Balkan Kupası Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'nde başladı. Pazar günü sona erecek koşuda, Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden toplam 100 sporcu katılıyor. 

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇETİNKAYA: KAYAKLI KOŞUDA ÜLKE OLARAK GELİŞMEKTEYİZ

Kupanın son ayağının Türkiye'de olmasının avantajına değinen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, "Hedefimiz kürsüde yer almak. İyi bir sezon geçiriyoruz. Kayaklı koşuda ülke olarak gelişmekteyiz. Gerede Arkut Kayak Merkezimiz önemli bir organizasyona imza atıyor. Dünya standartlarında bir yarışma alanımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kürsüye çıkmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Gerede, Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor
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