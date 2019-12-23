Kayakta milli sporcular yükselişte - Son Dakika
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Kayakta milli sporcular yükselişte

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezona başarılı sonuçlar alarak girdi.

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Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezona başarılı sonuçlar alarak girdi. Daha önce kayaklı koşuda uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda yarışan sporcularımız geride bıraktığımız haftada 25 ülkeden 375 sporcunun katıldığı FIS Alpen Cup yarışmasında başarılı sonuçlar aldı.

Müsabakaların ilk gününde Sprint yarışmasında sporcumuz Yusuf Emre Fırat 136 sporcu arasında 22'nci olma başarısı gösterip çeyrek finalde yarıştı. Sporcumuz 10 km serbest stil yarışmada ise 34'üncü sırada yer alarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Aynı yarışmada Hamza Dursun 15 km klasik stil yarışmada ülkemizi temsil etti.

KAYAKLA ATLAMADA FIS CUP HEYECANI

Almanya'nın Oberwiesenthal Kayak Merkezi'nde organize edilen Kayakla Atlama FIS CUP yarışmalarına katılan milli sporcularımız başarılı sonuçlar elde etti. Müsabakaların ilk gününde Fatih Arda İpçioğlu 86 sporcunun katıldığı yarışmada 17'nci sırada yarışı tamamladı. Aynı müsabakada Münir Güngen 38'inci, İrfan Çintımar ise 41'inci sırada yer aldı. İkinci gün yarışmalarında ise İrfan Çintımar 26'ncı, Fatih Arda İpçioğlu 30'uncu sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Fatih Arda İpçioğlu ve İrfan Çintımar FIS puanı aldı.


- Ankara
Türkiye Kayak Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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