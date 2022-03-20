Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı

20.03.2022 12:28

Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti.

Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı

BURSA - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek görme yetisini kaybeden yavru ayı Turkuaz'ın gözleri Bursa'da açıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde 6 ay önce yaralı bir yavru ayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından alınan ayı, tedavisi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine nakledildi. İlk belirlemelere göre gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından operasyona alınan yaralı ayının çenesi ameliyat edildi. Yine uygulanan tedaviler ile aynın genel durumu düzelirken, bir gözü de kısmen görmeye başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Türkiye'nin tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'nde 6 aylık tedavisinin ardından gözlerinin biri yüzde 100, diğeri ise yüzde 50 görmeye başladı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından diğer ayıların arasına alınacak olan 1 yaşındaki Turkuaz'ın genel sağlık durumu da oldukça iyi.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "Geçtiğimiz yıl Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden bir yavru ayı getirilmişti. Yavru ayı bize geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü. İki gözünde de görme kaybı vardı. Yapmış olduğumuz tedavi sonrasında hayvan şuan görür hale geldi. Sol gözünde yüzde 100'e yakın, sağ gözünde ise yüzde 50'nin üzerinde görme durumu söz konusu. 1 yaşındaki Turkuaz isimli yavru ayı yaklaşık 6 ay bizimle birlikte ve tedavisine devam etmekteyiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra diğer ayıların bulunduğu alan içerisine alacağız ve hayatının sonuna kadar merkezimizde kalacağız" diye konuştu.

Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı
Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı
Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı

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Fırat Üniversitesi, Çemişgezek, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklardan düşüp görme yetisini kaybetmişti...Yavru ayı Turkuaz'ın gözleri görmeye başladı - Son Dakika
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