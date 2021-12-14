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Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı - Son Dakika

Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı

14.12.2021 11:43
Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar mahallesi Nato Caddesi üzerinde yeni imara açılan bölgede 200 metrelik ilave içme suyu hattı imalatı yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar mahallesi Nato Caddesi üzerinde yeni imara açılan bölgede 200 metrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

"Büyükşehir ve MASKİ her zaman yanımızda"

Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde yeni imara açılan bölgeye içme suyu hattı çekildi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Ne zaman Büyükşehir Belediyemizi ya da MASKİ Genel Müdürlüğümüzü arasak bir telefonla ulaşabiliyoruz. Bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, İçme Suyu, Nato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı - Son Dakika
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