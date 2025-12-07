Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı? - Son Dakika
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?

Haberin Videosunu İzleyin
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?
07.12.2025 18:36  Güncelleme: 20:01
Haberin Videosunu İzleyin
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?
Haber Videosu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, jandarma personeli Alperen Çevik'in ve bir vatandaşın örnek davranışı sayesinde sahibine teslim edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı bir vatandaş ve jandarma personelinin örnek davranışı sayesinde sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç'in eşi kendisine ait altın bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulması sonrası sevindirici haber kısa sürede geldi.

ALTIN BİLEKLİK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı'nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.

Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik'e teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı? - Son Dakika

SON DAKİKA: Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı? - Son Dakika
