Muğla\'da mucize kurtuluş, 14 gün sonra sağ bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan klima tamircisi Şakir Şunka (43), arama çalışmalarının 14'üncü gününde ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.

10 OCAK'TA EVDEN ÇIKTI BİR DAHA HABER ALINAMADI

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan ve klima tamirciliği yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kendi imkânlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şunka için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Şunka'ya ait hafif ticari araç, 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

150 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Yaklaşık 150 kişilik ekiple yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı.

Dron destekli sürdürülen çalışmaların 14'üncü gününde Şunka, Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan bir evde sağ olarak bulundu. Yakınları 2 haftadan sonra karşılarında sağ olarak gördükleri Şunka'ya sımsıkı sarıldı.

Şakir Şunka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.