Üye Girişi
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım - Son Dakika

Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

24.01.2022 13:19
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, yürek burkan bir paylaşım yaptı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, yürek burkan bir paylaşım yaptı. Acar, "3 yıl oldu, bulamadık babişim seni yavrum. Rabbimin izni ile hadi çık gel artık. Üzme bizi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar yardıma gelenlere "Arabada çocuğum var" deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

100'E YAKIN NOKTADAKİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar'ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019'da genç kız için Sanayi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

3. YILINDA BABASINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Kayboluşunun 3. yılında Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Baba Acar, "Babişim, bugün 24 Ocak. Kayboluşunun 3 yılı oldu. Bulamadık babişim seni yavrum. Rabbimin izni ile hadi çık gel artık. Üzme bizi" sözleri ile yürekleri dağladı.

(Elifnaz Altürk/ İHA)

Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım
Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

YORUMLAR
500

Antalya, Kemer, Ocak, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım - Son Dakika


Ghani, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında soruşturma talimatı verdi! "Müslüman olduğum için görevden alındım" Ghani, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında soruşturma talimatı verdi! "Müslüman olduğum için görevden alındım"         
13:16
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak         
10:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi         
20:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 13:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kayboluşunun 3. yılında Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement