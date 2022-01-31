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Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

31.01.2022 19:53

Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı Tokat'ta mahalle aralarında karla kaplı rampa aşağı yoldan inmeye çalışan otomobil sürücüleri ile yayalar zor anlar yaşadı.

Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

TOKAT - Tokat'ta mahalle aralarında karla kaplı rampa aşağı yoldan inmeye çalışan otomobil sürücüleri ile yayalar zor anlar yaşadı.

Tokat'ta etkisini gösteren kar yağışı, haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah evinden çıkan vatandaşlar, beyaza bürünmüş yollarla karşılaştı. Yazıcıoğlu Mahallesinde karla kaplı yolda hareket etmeye çalışan birçok araç kaydı. Mahalle arasındaki karla kaplı rampa yola aldırış etmeden inmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Kayarak yoldan inen araçlar yürekleri ağza getirdi. Otomobil sürücüleri kadar yayalarda zor anlar yaşadı. Karda kayarak düşen vatandaşların o anları kameralara yansıdı. Vatandaşlar uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar kar yağışı gördüklerini kaydetti.

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile şehirler arası yollarda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi.

Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı
Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı
Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

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Otomobil, Tragger, Tokat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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