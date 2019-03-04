Kayınvalidesi ve 2 Kayınbiraderini Öldürüp İntihar Etti, Eşi Kaçarak Kurtuldu (2)

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ANNE VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde, damadı tarafından öldürülen Ayşe Dayıoğlu, oğulları Feridun ve Adem Dayıoğlu memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
ANNE VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, damadı tarafından öldürülen Ayşe Dayıoğlu, oğulları Feridun ve Adem Dayıoğlu memleketleri Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde toprağa verildi.
Cenazeler, Akyazı Bedil Mahallesi'ndeki eve getirilirken, ağıtlar yakıldı. Dualar okunmasının ardından cenazeler Bedil Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası cenaze namazlarının kılınmasının ardından anne ve oğulları aile mezarlığında toprağa verildi. Dayıoğlu ailesi taziyeleri kabul etti.
Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya),
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:56 Kaynak: DHA
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