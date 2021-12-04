Kayıp 31 koyunu jandarma buldu - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis nedeni ile kaybolan 31 koyun, eksi 4 derece soğukta 11 saatlik aramada jandarmanın çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi kırsalında, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden 31 koyun, Kuyulu Mahallesi kırsalında jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundu.

Kaybolan koyunların sahibi M.A.'nın, 112 acil hattına yaptığı ihbar üzerine, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda, Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eksi 4 derece soğuk havada arama çalışmaları başlattı. Kaybolan koyunlar, 11 saat sonra yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kuyulu Mahallesi kırsalında yeni çevre yolu kuzeyinde bulunarak sahibi M.A'ye teslim edildi.

Konu ile ilgili sürü sahibi M.A yaptığı açıklamada, "Başta Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek olmak üzere, tüm Jandarma personelinden Allah razı olsun. İhbarı alan jandarma derhal çalışmalarına başlayarak koyunları aramaya başladı. Gece 2 sularında soğuk hava şartlarında bizi evimize gönderdiler, ancak kendileri aramaya devam ettiler. Nihayet 11 saatlik titiz ve profesyonel çalışma sonucu kayıp koyunlarımızı bulunarak bize teslim ettiler. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum" diyerek konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya teşekkür mektubu yazacağını ifade etti. - MALATYA