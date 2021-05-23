'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (3) - Son Dakika

'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (3)
23.05.2021 14:32
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mesut Öztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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