Kayıp engelli genç için arama kurtarma ekipleri seferber oldu - Son Dakika

Kayıp engelli genç için arama kurtarma ekipleri seferber oldu

Kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama kurtarma ekipleri, hassas burunlu köpek ve drone desteğinde geniş bir alanda çalışma yürütüyor.

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesinde 11 Eylül Cumartesi günü annesi Fatma Yılmaz'ın jandarmaya ihbarı ile zihinsel engelli İbrahim Yılmaz'ın bulunması için özel eğitimli köpekler ve ulaşılamayan bölgelerde drone ile Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YAKUT), Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ekibi arama çalışması başlattı,

Kayıp gencin son olarak bir okul önünde beyaz tişört ve kısa siyah kapri şortla görüldüğü belirtildi.

Kozan Barajı ve çevresi ile Turgutlu, Gedikli ve Düzağaç mahallelerinde yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı.

Arama kurtarma gönülleri, "Jandarma ekipleri ile çalışmalar yapıyoruz. Dağlarda arama yaptık. Gördüğümüz çobanlarla konuştuk. Şimdi evlerde ve araçlarda bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Kurtarma ekibinden Cumali Polat ise daha önce arama yapılan bölgeler dışında Gedikli mevkiinde arama yaptıklarını belirterek, "Henüz bir ize rastlamadık. Sağ salim engelli kardeşimizi ailesine kavuşturmak için çalışmalarımız sürdürüyor" dedi.

Havadan drone, karadan hassas burunlu köpeklerle arama yürütülerken, jandarma ekipleri kayıp gencin fotoğrafını vatandaşlara gösterip görüp görmediklerini sordu.

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi sorumlusu Turgut Savaş Ursavaş, "18 yaşında adli dengesi yerinde olmayan İbrahim Yılmaz isimli kardeşimizi arıyoruz. Jandarma ekipleri ve sivil toplum arama kurtarma ekipleri ile ormanlık alanlar tarandı. Hassas burun köpekle aramalarımızı yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Menfezleri araştırdık. Maalesef sonuca ulaşamadık. En son görüldüğü bölgenin 20 kilometrelik araziyi taradık ama henüz istihbarat gelmedi. Yaşadığını düşünüyoruz. Umarız sağ salim bulur ve ailesine teslim ederiz. Görenlerin de güvenlik güçlerine ulaşması durumunda gencimiz inşallah ailesine kavuştururuz" diye konuştu.