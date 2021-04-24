Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu - Son Dakika

Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu

24.04.2021 16:10

Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu Elazığ'da bir öğretmen tarafından boş bir arazide bulunan 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvanın sahibi,İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberle bulundu.

Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir öğretmen tarafından boş bir arazide bulunan 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvanın sahibi, İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberle bulundu.

Merkeze bağlı Yemişlik Köyü'ne hayvancılıkla uğraşan ailesinin evine gelen 1 çocuk babası öğretmen Cihangir Göğercin, açık arazide sahipsiz küçük baş hayvanları fark etti. 2'si koç 7'si kuzu toplam 9 hayvanın sahibinin olmadığını gören Göğercin, hemen bunları baba evinde bulunan ağıla koyarak koruma altına aldı. Sahibi bulmak için çabalayan ve sonuç alamayan Göğercin, İHA Muhabirlerine ulaşarak, hayvanlarının sahibinin bulunması için destek istedi. Yapılan haber sonrası Aksaray Mahallesinde hayvanları kaybolan Mehmet Çimen, haberi görmesi üzerine Göğercin'e ulaştı. Ardından hayvanlarını bulmanın mutluluğu ile köye gelen Çimen, Göğercin'e teşekkür ederek hayvanları transite yükleyerek götürdü.

"Sahibini bulduğum için bir hazine bulmuş gibi mutluyum"

Koyunların köye geldiğini ve sahipsiz olduğu fark ettiklerini belirten Cihangir Göğercin, "Bizim mi diye baktım ama değillerdi. Her tarafa haber verdik. Maalesef sahiplerini bulamadık. Kurda yem olmasın diye buraya getirdim. Birkaç gündür suyunu yemini veriyorum. İçerde kendi ahırımıza koyduk. Sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Küpe numarası üzerinden bulamaya çalıştık yine sonuç alamadık. En son dün İhlas Haber Ajansı'nı aradık. Bizi kırmadılar ve geldiler. Onlarla röportaj yaptık ve bu günde sahiplerini bulduk. İnanın şuan çok mutluyuz. Hayvanların sahibini bulduğum için şuan adeta bir hazine bulmuş gibi mutluyum. Sahibinin gözlerinin içine bakınca mutluluğu anlayabiliyoruz. Şuanda gözlerinin içi gülüyor" dedi.

"Ya kurt yemiştir veya çalınmıştır derken bulundu"

Hayvanların 5 gün önce kaybolduğunu aktaran Mehmet Çimen, "Bizim etrafı çevirili bahçemizde sürekli otlamaktaydılar. Sonra iftar saatine yakın kuzuların bahçede olmadığını fark ettik. Komşulara sorduk kimse görmemiş. Biran koyunların çalınmış olabileceğinden şüphelendik. Emniyete de bilgi verdik. Aksaray ve Hicret Mahalle muhtarlarına haber vermiştik. Bizde sürekli arıyorduk, en son Tadım köyüne kadar gelmiştik. Tam umudu kesmiştik. ya kurt yemiştir veya çalınmıştır dedik. Aksaray Muhtarı Özcan Bal aradı, bir link attım, bak dedi. Kuzuların bulunduğunu, bir öğretmenin sahiplendiği ve bakmakta olduğunu öğrendik. Sonra irtibata geçtik. Allah ondan razı olsun. Çok dürüst ve öğretmenliğine yakışır bir kişiliği var. Gelip teşekkür ettik. O da dürüst bir insan" diye konuştu.

Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu
Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı, Cihangir, Aksaray, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kuzu ve koçların sahibi haber sayesinde bulundu - Son Dakika


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