Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti - Son Dakika

Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti

08.01.2021 00:57
Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldığı sandalı batan şahıs için arama çalışması devam ediyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldığı sandalı batan şahıs için arama çalışması devam ediyor. Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, gece 00.00 sıralarında Ümit Çakmak (29) arkadaşları S.B ve E.Ü. ile Sahil Mahallesi'nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi'ne açılan Çakmak'tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi. Şahsın bulunması için kullanılan sualtı scoter ile dalgıçlar aramaya devam ediyor.

Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik, AFAD ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan şahsın annesi, eniştesi, babası ve arkadaşları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak'ın yanında olan iki arkadaşı S.B. ve E.Ü.'den davacı olacağını söyledi. Anne Çakmak, olayın cinayet olduğunu bile bile sandalı denize ittiklerini ve olaydan 1 saat sonra arkadaşlarının ihbar ettiğini iddia etti.

"Benim oğlumu bulsunlar"

Teyzesi Fatmagül Çakır, arama çalışmalarında Ümit Çakır bulunana kadar nöbet tutacağını söyledi. Çakır "Onun için bekliyoruz, birazda başka yerde arasınlar. Burada yoksa ordadır. Hep aynı yerde dönüp duruluyor. Yok işte burada. Bulunsun tabi ki daha dün bir bugün iki bulunsun. Gören bilen varsa dışarıda onlarda haber versin. Ne diyeyim başka. Dünden beri hep aynı noktada aranıyor. Bugün sadece bir tarafa gidildi. Arayın yani sahil çok büyük. Aransın tabi ki niye kessinler aramayı. Daha 2. günden arama kesiliyorsa yazık yani. Benim oğlumu bulsunlar. Biz burada bekliyoruz. Geceden beri 2 gündür soğukta bekliyorum. Oğlumu istiyorum ben, oğlumu getirsinler. Anneleri şikayetçi oldu arkadaşlarından benim oğlumu bulsunlar" dedi.

Eşi Kardelen Çakmak ise Ümit Çakmak'a ait hiçbir bulgunun olmadığını söyleyerek, "Bugün ki aramalar da bitti. Yine bir sonuç yok, bir şey çıkmadı. Sandal, kürek Ümit'e dair kıyafet, hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir bulguya rastlamadılar. Hava karadığı için ve çok aşırı dalga olduğu için çalışmayı bitiriyorlar. Yarın tekrar devam edecek. Biz Ümit'i birinin bulduğundan ve sakladığından şüpheleniyoruz. Gören duyan varsa lütfen bize ulaşsın, polislere ulaşsın. İstanbul, Bursa, Kocaeli tarafı neresi olursa olsun söylesinler. Belki biri bulmuştur, kendine gelmesini bekliyordur, haber vermemiştir. Bir balıkçı olur bir kayaya sıkışmıştır, biz şuan her ihtimali düşünüyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Ümit Çakmak, Çiftlikköy, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor         
23:46
Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca "Benim abim de polis" diyerek paçayı kurtarmak istedi         
23:28
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 01:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei