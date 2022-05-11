Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta - Son Dakika
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Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta

11.05.2022 10:27
Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta

Sezonun ilk kayısıları hasatlarının yapılmasının ardından Eskişehir'de de 50 TL'den tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sezonun ilk kayısıları hasatlarının yapılmasının ardından Eskişehir'de de 50 TL'den tezgahlarda yerini almaya başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan kayısı, yavaş yavaş tezgahlarda görülüyor. Vatandaşların özellikle Haziran ve Temmuz ayında daha fazla tüketmeleri beklenen sezonun ilk kayısıları 50 TL'den alıcı bulmaya başladı. İlerleyen dönemlerde vatandaşların ilgisinin artacağını söyleyen manav Emre Deveci, şu an sadece tadım yapmak isteyen ve hamilelerin ilgilerinin yoğun olduğunu belirtti.

"KAYISI FİYATLARINDA CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜŞLER BEKLEMİYORUZ"

Sezonun ilk kayısılarının Eskişehir'de ilk kez tezgahlara indiğini ifade eden Deveci, bu lezzetli ürünün Mersin'in Mut ilçesinden geldiğini dile getirdi. Deveci, "Kayısı sezonunu artık açmış bulunmaktayız. Kilogram fiyatı şu an 45-50 TL arasında değişiyor. İlerleyen dönemlerde üretim artışıyla birlikte fiyatlar biraz düşebilir, ancak kayısı fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler beklemiyoruz. Sonuçta meyvecilik kaliteli bir iştir. Eğer kaliteli ürünler getirmeye devam edersek fiyatlarda büyük bir oynama gözlemleyemeyebiliriz. Vatandaşlarımız da bütçelerine göre ilgi göstermeye başlarlar mutlaka. Ayrıca tezgahımızın da zengin gözükmesi gerekiyor. Bu yüzden sezonun ilk kayısılarıyla tezgahımızı renklendirdik. Sonraki aylarda kayısı üretimine bağlı olarak Alanya, Bursa ve İnegöl gibi yerlerden kayısı getirmeye başlayacağız. Özellikle şekerpare kayısısının dönemi geldiğinde İnegöl'den buraya ciddi bir kayısı gelişi olur. Bugünden itibaren eylül ve ekim aylarına kadar Eskişehir'de kayısılar tezgahtaki yerlerini almaya devam edecekler" dedi.

(Güvenç Açaroğlu-İHA)

Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta
Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta
Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta
Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta
Kayısının kilosu 50 TL'den tezgahta

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Kaynak: İHA

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