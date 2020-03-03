Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti

6 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar Ankara ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar federasyon başkanlarını ziyaret etti, System.String[]

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar Ankara ziyaretlerine devam ediyor.


Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pozan, Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akyüz ve Türkiye Herkes için Federasyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'nı ziyaret etti.


Başkan Acar ile Kaymakam Aksoy ziyaretlerinde Kızılcahamam'la ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı federasyon başkanları Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar'a teşekkürlerini iletti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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