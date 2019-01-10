Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın Hasta ve Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

Kaymakam Aydın Hasta ve Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti

2 saat önce

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kentteki hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Aydın Hasta ve Yaşlıları Evlerinde Ziyaret Etti, System.String[]
Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kentteki hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Aydın,merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Hasta ve yaşlı vatandaşlar tarafından sıcak karşılanan Kaymakam Aydın, vatandaşların durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların isteklerini not alan Kaymakam Aydın, taleplerin imkanlar dahilinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Aile bireyleri de Kaymakam Aydın'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Kurtalan, Siirt, Aydın, Güncel
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