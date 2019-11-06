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Son Dakika Güncel Kaymakam Beşikçi vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Beşikçi vatandaşlarla bir araya geldi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Beşikçi vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, sokakları gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Beşikci, gelen taleplerin çözümü noktasında yetkililere talimat verdi.


Burada bir açıklama yapan Kaymakam Beşikçi, kısa süre içerisinde Yenişehir ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen projeleri tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Yenişehir ilçesinde bulunan 9 Aile Destek Merkezi'nde 852 vatandaşa kurslar verildiğini belirten Kaymakam Beşikci, "Kurslarımızın yanı sıra evde yaşlı bakım projemiz ile 80 vatandaşımıza evde bakım hizmeti, 33 bin 100 vatandaşımıza 1 milyon 398 bin ayni yardım, 33 bin 41 vatandaşımıza ise 43 milyon 466 Bin 126 lira nakdi yardım yapılırken, 5 bin haneye ise 2 bin 500 ton kömür yardımında bulunduk. Bu yardımlarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi.


Kaymakam Beşikci'nin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetleri dile getiren esnaf Bayram Demir ise, "Kaymakam Beşikçi'nin bizlerin arasına girmesi ve bizlerle birlikte olması çok güzel bir davranış. Örnek olan bu davranışı takdir ediyorum. Sorunlarımıza çözüm bulacağına inanıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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