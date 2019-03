Kaymakam Çiçekli'den PKK'ya Sert Eleştiri

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, PKK'yı sert bir dille eleştirerek, "35 yıllık korku imparatorluğunuz sona erdi.

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, PKK'yı sert bir dille eleştirerek, "35 yıllık korku imparatorluğunuz sona erdi. ya teslim olursunuz ya da fare gibi geberirsiniz" dedi.



Edremit Belediyesi tarafından Eminpaşa Mahallesi'nde oluşturulan Gençlik Merkezi ile Aile Destek Merkezinin açılışları törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2 yıldır gece gündüz demeden halkın gönül ve hizmet belediyeciliği ile tanışmaları için çalıştıklarını ifade etti. Konuşmalarında isim vermeden HDP'yi sert bir dille eleştiren Çiçekli, "Sizleri ideoloji ve kimlik siyasetiyle yıllardır kandıranlara; sokaklarınızı, evlerinizi, canınızı, malınızı çukurlara gömmeye çalışanlara karşı Allah rızasını esas alarak, gönülden gönüle bir yol açtık. Bu memlekette 2 taraf var. ya devlet ya örgüt. Yaptığınız her şey ya devlete ya örgüte fayda sağlamaktadır. Örgüt dediğimiz PKK, KCK ve siyasi uzantıları. Bu alçaklar politikalarını iftira, tehdit ve şiddete dayandırıyorlar. Ne kadar iftira etseler de, karalasalar da, buradan soruyorum. 8 yıldır bu din, iman, devlet, millet düşmanları; Eminpaşa Mahallesi'ne ne kadar yol, asfalt, parke yaptı? Kaç tane park yaptı? Kaç camiye, taziye evine, okula yardım etti? Kaç fakire sahip çıktı? Kaç tane Eminpaşalıyı belediyede işe aldı? Biz az önce yaptıklarımızı anlattık. Onlarda gelip, 8 yılda yapmadıklarını anlatsınlar. Ama bakıyorum gayretleri hala kimlik siyaseti, hala ideoloji, hala çatışma, kavga, korkutma, sindirmedir. Yav siz hani halkların özgürlüğü, kardeşliği masallarını anlatıyordunuz? Demokrasi, kadınlara eşitlik gibi atıp tutuyorsunuz. Her seçim öncesi farkında mısınız? Bu imansızların terör örgütü PKK, seçimden 1-2 hafta önce toplumun sessiz, sakin, sahipsiz insanlarımızdan bir veya birkaç kişiyi şehit eder. Seçmene korku salar, seçim öncesi evleri gezer tehdit eder. Seçim günü okul önlerinde bekleyip çirkinlik yapar. Yav biz sizin tüm pisliğinizi, tüm çirkinliğinizi biliyoruz. Gücünüz elinde silah olmayan, gayreti sadece özgürce siyaset yapan insanlara mı yetiyor? Askerimiz, polisimiz gece gündüz sizi arıyor. Buradan ilan ediyoruz. Artık hiç kimseyi korkutamazsınız. 35 yıllık korku imparatorluğunuz çöktü. Sizi ve sizin gibileri cehenneme göndereceğiz. ya insan gibi gelir, demokrasiye saygı gösterir, hep beraber yaşamayı, kanunların üstünlüğünü kabul edersiniz ya da fareler gibi dağlarda geberirsiniz" dedi.



Çiçekli, "Sizden de, sizin gibi kuzu postuna bürünmüş çakallardan da artık bu millet korkmuyor. Bak buradan duyuruyorum. Tüm emniyet güçlerimiz sizi arıyor. 2017 ve 2018 seçimlerinde de bu alçaklığı yapan arkadaşlarınızın hepsini geberttik. ya gelin teslim olun, adalete sığının; ya da biz sizi bir çukura gömeriz" diye konuştu.



AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say ve İpekyolu Belediye Başkan Adayı Muhsin Aydın'ın da birer selamlama konuşması yaptığı program, kurdele kesimi ve merkezlerin gezilmesi ile sona erdi. - VAN

