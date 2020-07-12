Kaymakam Koşal, selden zarar gören köylerde incelemede bulundu - Son Dakika

Kaymakam Koşal, selden zarar gören köylerde incelemede bulundu

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, sel baskınlarına neden olurken, selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, sel baskınlarına neden olurken, selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti


Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Ortakale Köyü'nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen selde can kaybı yaşanmazken, çok sayıda ev ve ahır selden zarar gördü.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Çetinkaya ile birlikte Ortakale köyüne gelerek bir takım incelemelerde bulundu. Kaymakam Koşal, köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Koşal, AFAD ve jandarma ekiplerinden vatandaşlarla bire bir görüşmelerini isteyerek hasar tespit kaydı tutulmasını istedi. Bir süre beraberindekilerle birlikte selin vurduğu bölgeyi gezen Koşal, daha sonra köylülerle bir araya geldi.


Kaymakam Koşal, devletin bütün birimlerinin seferber olduğunu belirterek, köylülerin zararlarının giderileceğini kaydetti.


Öte yandan Ortakale Köyü'nde AFAD, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KARS

Sarıkamış, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Koşal, selden zarar gören köylerde incelemede bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Koşal, selden zarar gören köylerde incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]