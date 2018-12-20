Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Sürekli Eğitim Merkezine Ziyaret

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Sürekli Eğitim Merkezine Ziyaret

12 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, üniversiteye hazırlanan gençleri sınıflarında ziyaret etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Sürekli Eğitim Merkezine Ziyaret, System.String[]
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, üniversiteye hazırlanan gençleri sınıflarında ziyaret etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret ederek, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Mehmetbeyoğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap isteklerini geri çevirmeyen Mehmetbeyoğlu, en kısa sürede öğrencilere yardımcı kitap desteğinde bulunacağı sözünü verdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerle yaptığı toplantıda ise, üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaymakamlık ve belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini, bu konuda öğretmenlerin de özveriyle çalışacaklarından şüphe duymadığını söyledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

Kaymakam Memetbeyoğlu'nun ziyaretinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile merkez yöneticileri de hazır bulundu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:03 Kaynak: İHA

Erciş, Van, Güncel
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