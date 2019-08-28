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Kaymakam Şatıroğlu ilçeden ayrıldı

1 saat önce

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Antalya'nın Derme Kaymakamlığına atanan Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu ilçeden ayrıldı.

Kaymakam Şatıroğlu ilçeden ayrıldı, System.String[]
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Antalya'nın Derme Kaymakamlığına atanan Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay çıkan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Antalya'nın Derme Kaymakamlığına atandı. İlçe halkı tarafından sevilen sayılan Kaymakam Şatıroğlu, vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Ankara aktarmalı uçakla Antalya'ya gitmek için Van merkeze gelen Kaymakam Şatıroğlu, Van valisi Mehmet Emin Bilmez'i, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özdidan'ı, Van Emniyet Müdürü M. Suat Ekici'yi ziyaret etti. Ardından iş insanı Zahir Kandaşoğlu'nu ziyaret eden Kaymakam Şatıroğlu uçak saatinin gelmesini beklerken kendisini uğurlamaya gelen Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İpekyolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Metin Sevgili, İş İnsanı Oltay Yıldız, Affan Orhan ve bazı yakın dostları ile son bir kez bir araya geldi. Kaymakam Şatıroğlu 21: 30 uçağı ile yeni görevine başlamak üzere Van'dan ayrıldı.

Kaymakam Şatıroğlunu uğurlamaya Başkan Sabırlı, "Kısa süreliğinde ilçemizin herkesimin gönlünde taht kurmuş cesur yürekli Kaymakamımızı yolcu etmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. O bir Kaymakamdan çok bir inşaat mühendisi, bir mimar, bir eğitmen, yol gösterici, çalışkan, azimli bir yöneticiydi. Rabbim yolunu açık etsin. İnşallah zor günlerin kahramanı size çok şey minnertarız" dedi.

Sivas Divriği Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Öztabak ise 2 Eylül 2019 Pazartesi göreve başlaması bekleniyor. - VAN
Onur ŞATIROĞLU, Bahçesaray, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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