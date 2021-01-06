CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.
Türkel, ziyarette, Kavak ilçe merkezi ve mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları giyecek yardımları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, hizmet noktasında kapı ve telefonlarının 7/24 herkese açık olduğunu söyledi.
Ziyarette CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Eyüp Odabaş ile CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun da bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Saygılı'ya CHP İl Başkanı Türkel'den ziyaret - Son Dakika