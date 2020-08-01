Kaymakam Sinanoğlu güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Sinanoğlu, beraberinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşad Kağan Ergün, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Konuk ve İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ile birlikte güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kaymakam Sinanoğlu ve beraberindekiler, ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların sağlığı için çalışan kamu görevlilerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Sinanoğlu, ayrıca şehit ailelerini de ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı. - ŞIRNAK