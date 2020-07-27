Kaymakam Sırmalı Edremit'e veda etti - Son Dakika

Kaymakam Sırmalı Edremit'e veda etti

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Ankara Mamak İlçesi Kaymakamlığına atanan Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te veda etti.

Kaymakam Sırmalı Edremit'e veda etti, System.String[]

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Ankara Mamak İlçesi Kaymakamlığına atanan Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te veda etti.

5 yıldır Edremit ilçesinde görev yapan Kaymakam Ali Sırmalı sade bir tören ile yeni görev yerine uğurlandı. Kaymakam Ali Sırmalı Edremit'ten ayrılırken yaptığı açıklamada; Edremit'i ve Edremitlileri çok sevdiğini belirterek, Edremit'i hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

Kaymakam Ali Sırmalı; "2015-2020 yılları arasında 5 yıl boyunca Edremit ilçemizde görev yaptım. Edremit ilçesinde görev yaptığım 5 yıllık süre içerisinde her zaman insan sevgisinin yüceliğine, hukukun üstünlüğüne ve yaptığım görevin kutsallığını ön planda tutarak hizmetlerimi yürüttüm. Bu süreçte Edremit ilçemizde sosyal-kültürel ve ekonomik alanlarda birçok projeye imza attık. Bunların büyük kısmını hayata geçirmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyorum. Bu projelerimizin bir kısmını ise yapım ve ihale süreçleri devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanacağını umuyorum.

Her zaman "halka hizmet Hakk'a hizmet"tir düsturuyla ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmak için çaba harcadım. Edremit'in gelişmesi, kalkınması ve refahının artırılmasına katkı sağlamak için çalıştım. Tabi ki biz mülki idare amirlerinin meslek hayatındaki en büyük beklenti; kadirşinas Türk Halkı'nın eşsiz vefa duygusu ve hizmet götüren idarecilere yaşatmış olduğu manevi hazdır. İşte bizler bu manevi hazzın gücü ve kuvveti ile hizmetlerimizi yapmak için çaba sarf etmekteyiz. Tabii ki bulunduğumuz makamlar gelip geçicidir önemli olan arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser bırakabilmektir. Ümit ediyorum ki yapmış olduğumuz hizmetler ve çalışmalarla arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser bırakabilmişizdir. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir.

Edremit ilçemizde 2015-2020 yılları arasında toplam 40 projeyi hayata geçirdik. Bu 40 projenin 29 tanesi hibe projesi olup ilçemize kazandırdığımız önemli projelerimizdir. Bu projelerimiz; ilçemizde alternatif tarımın gelişmesi, istihdam alanlarının artırılması için "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi" projesini, kültür turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi, hayırsever destekleriyle yaptırılan ve protokol töreni yapılan 7 okul yatırımı projesi, yine hayırsever destekleriyle kazandırılan 7 Z Kütüphane projesi, öğrencilerimizin yurt ihtiyacının karşılanması için Kaymakamlığımız SYDV aracılığı ile yaptırılan 300 kişilik öğrenci yurdu projesi, 5 GMKA Teknik Destek Projesi, 9 GMKA mali destek projesi, geleneksel el sanatlarımızın yok olmaması adına yürüttüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Unutulmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasırcılığın Geleceğe Aktarılması Projesi", sosyal sorumluluk alanında yürütülen "Benim Adım İyilik Projesi", kaymakamlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen; Yeşil Dalga Yol Sistemi, Üst Geçit, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi, Edremit Hükümet Konağı, Edremit 750 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Edremit Kültür Merkezi, Edremit Olimpik Yüzme Havuzu ve şuan planlama aşamasında olan "Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu" projelerimizdir. Edremit'e yakışır 40 projeyi ilçemizde başarıyla yürüttük ve uyguladık.

Tabi ki ayrılıklar hüzün verici, fakat Edremit ilçemizden güzel duygular ve güzel anılarla ayrılıyor olmak, ülkemizin başkenti olan Ankara'da görev alıyor olmak bu üzüntümü biraz hafifletmektedir.

Bu suretle çalışmalarımızda bizlere destek olan; valiliğimiz, milletvekilimiz, garnizon komutanlığımız, Edremit Belediyemiz, yargımız, tüm siyasi parti yöneticilerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, tüm meslek teşekküllerimiz ve odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli her seviyedeki amir, memur ve işçi arkadaşlarımın, tüm muhtarlarımızın, vakıf ve dernek yöneticilerinin, kaymakamlık personelinin, ulusal ve yerel basın temsilcilerinin, hayırseverlerimizin ve muhterem Edremitli hemşerilerimin büyük destek ve yardımlarını gördüm. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz oldu ben burada bilmeyerek kalbini kırdıklarım kimseler varsa onlardan özür diliyor ve helallik istiyorum, benden yana hakkım hepinize helal olsun. Ankara ilinde de bir kapınız olduğunu, bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Sizleri Ankara'da ağırlamaktan büyük onur duyarım" dedi.

Kaymakam Sırmalı daha sonra ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Balıkesir, Edremit, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Sırmalı Edremit'e veda etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar         
18:04
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı         
17:44
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı         
15:39
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı         
14:13
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı         
10:41
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü? Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 00:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Sırmalı Edremit'e veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei