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Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi

09.09.2021 11:04
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Balıkesir'in Gömeç ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Soley için veda yemeği düzenlendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Balıkesir'in Gömeç ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Soley için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Kararnameye göre Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Balıkesir'in Gömeç ilçesine atandı. Kaymakam Soley için ilçede veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Aydın Vali Yardımcıları; Hulusi Arat, Mehmet Gödekmerdan, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, İŞ-KUR İl Müdürü Rahmi Terzi, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Soley'e yeni görev yerinde başarılar dileyen Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, "Kaymakam beye yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" diyerek günün anısına plaket takdim etti.

Karacasu'dan emekli olmayı istediğini ancak yayımlanan kararname ile başka bir ilçeye atandığını kaydeden Kaymakam Soley de, "Karacasu'yu ve Karacasuluları çok seviyorum. Her zaman gönlümde farklı bir yerleri var. Her zaman kapım sizlere açık" diye konuştu.

Gecenin sonunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar seslendirdiği türkülerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. - AYDIN

Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi
Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi

Kararname, Karacasu, Aydın, Soley, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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