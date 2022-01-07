Kaymakam Tunç, OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İsmail Ebul-İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları gezdi

Kaymakam Tunç, İsmail Ebul İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

İşletmeleri gezen Tunç, yapılan üretim ve sağlanan istihdam hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda da incelemelerde bulunan Tunç, yüzme eğitmenleri ve çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Tunç, ilçede böyle bir yatırım yapıldığından dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Tunç, "Bu projeyi ilçemize kazandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'e teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun." dedi.