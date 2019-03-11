Kaymakam Uygur Öğrencilerle Sinemaya Gitti
2 saat önce
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur kendisine mektup yazarak 'sizinle beraber sinemaya gitmek istiyorum' diyen ilkokul öğrencisi Abdurahman Güllü'ye sürpriz yaparak arkadaşlarıyla sinemaya götürdü.
Altınözü
Kaymakamı Bülent Uygur
kendisine mektup yazarak 'sizinle beraber sinemaya gitmek istiyorum' diyen ilkokul öğrencisi Abdurahman Güllü
'ye sürpriz yaparak arkadaşlarıyla sinemaya götürdü. Hatay
'ın Altınözü ilçesinde görev alan daha öncede bir öğrencinin kendisiyle tanışma hayalini kırmayıp yanına giden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, bu seferde sinemaya gitmek isteyen bir öğrenciyi kırmadı. Kurtmezrası Köyü İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurahman Güllü'ye sürpriz yapan Uygur, öğrencinin sınıf arkadaşları ve ailesiyle sinemaya gitti.
Kaymakam Uygur, sinemaya girmeden önce, çocukların çarpışan araba, langırt ve air hockey oyunlarına da eşlik etti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:49 Kaynak: İHA
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