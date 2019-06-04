Kaymakamdan sürücülere İslahiye kömbesi ikramı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, sürücülere İslahiye kömbesi ikramında bulundu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:46 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan
, sürücülere İslahiye kömbesi ikramında bulundu.
İslahiye- Hassa
kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Kotan, İslahiye Emniyet Müdür Vekili ve Nurdağı
Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Kotan, daha sonra durdurulan sürücülere ve yolcu otobüslerindeki vatandaşlara kolonya ve şekerin yanı sıra İslahiye kömbesi ikram etti.
Sürücülere kazasız yolculuklar dileyen Kotan, yolculuk sırasında emniyet kemerini takmaları ve trafik kurallarına uymalarını istedi.
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