Kayseri 112 Acil Çağrıları: Gereksiz Aramalar Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri 112 Acil Çağrıları: Gereksiz Aramalar Azalıyor

08.02.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların %41'i asılsız. Gereksiz çağrılar azaldı.

KAYSERİ'de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 59'u gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 41'i ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkez Müdürü Mustafa Ak, "2025 yılında vakaya dönüşmeyen çağrılarımız yüzde 41 iken, bu 2026 yılının ilk ayında yüzde 40 seviyelerine indi. Gereksiz çağrı oranında yüzde 1'lik bir gerileme oldu" dedi.

Kentte, 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 41'i vakaya dönüşmeyen gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, vakanın görevlendirmesi için maksimum uygun sürenin 90 saniye olduğunu söyledi. Günde 3-4 bin arasında acil çağrı karşılandığı kentte, çağrıların yüzde 59'luk kısmı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 1 milyon 550 bin ihbar geldiğini belirten Ak, "Acil Çağrı Merkezi'nde yaz ve kış aylarında gelen çağrı sayıları değişiyor. Yaz aylarında çağrı sayılarımız biraz daha fazla oluyor. Yaz aylarında günlük 4-5 bin civarında çağrımız oluyor. Kış aylarında çağrılarımız yaz aylarına göre biraz daha düşüyor. Günlük çağrı sayılarımız 3-4 bin civarında seyrediyor. Bu da aylık olarak, 120-150 bin civarında çağrı oluyor. Güne ve günün özelliğine göre de bu sayılar değişiyor" diye konuştu.

'EKİP GÖREVLENDİRMESİ İÇİN 90 SANİYE UYGUN BİR SÜRE OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Gelen acil çağrı için ekip görevlendirilme süresinin maksimum 1,5 dakika olduğunu söyleyen Mustafa Ak, "2025 yılında vakaya dönüşmeyen çağrılarımız yüzde 41 iken, 2026 yılının ilk ayında yüzde 40 seviyelerine indi. Gereksiz çağrı oranında yüzde 1'lik bir gerileme oldu. Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar geldiği zaman çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız, vakanın ne ve nerede olduğunu öğreniyorlar. Bu yaklaşık 90 saniye içerisinde oluyor. Çağrı karşılayıcılarımızın çağrıyı yönlendirdiğinde vakayı anlayarak, ekip görevlendirmesi için 90 saniyeyi uygun bir süre olarak görülüyor. Bu da toplamda 1,5 dakika ediyor, bu maksimum süre. Vakanın özelliğine göre daha kısa sürede de vakayı öğreniyoruz ve ekiplerle olay yerine intikal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASILSIZ ÇAĞRILARLA MEŞGUL ETMENİN CEZASI 1882 LİRA

Vatandaşların bazen bilgi danışmak için aradığını söyleyen Ak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kesinlikle aramaları gerekiyor. Bir trafik kazası yaşadıkları, tehdit edildikleri, başkalarının tehdit edildiklerini gördükleri, intihar eden birini gördükleri zaman çekinmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kesinlikle aramaları gerekiyor. Yalnız bazen bize bilgi danışma çağrıları gelebiliyor. İnternetten öğrenebilecekleri bilgileri, mesela bazı kurumların telefon numarasını sorulabiliyor. Acil Çağrı Merkezi'nin iş akışı içerisinde bunlar yok. Acil Çağrı Merkezi; insanların hayatına dokunan, zor durumda olan kişinin aradığı bir merkez. Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız meşgul edenler için 1882 lira cezası var. Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar verilip de ekipler olay yerine gittikleri zaman vakanın gerçek olmadığı anlarsa ve bu tutanağa bağlanırsa 18 bin 823 lira idari para cezası var. Bu para cezalarından ziyade vatandaşlarımız buna dikkat edip, Acil Çağrı Merkezi'ni acil durum haricinde aramamalarını önemle rica ediyoruz."

'GEREKSİZ MEŞGUL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ'

Merkezde görevli bir personel ise "Gelen bütün çağrılar bizim için önemli. Bizim amacımız en kısa sürede çağrıyı karşılayıp, adresi tam alarak gerekli ekiplere yönlendirmek. Gereksiz olarak buranın meşgul edilmemesini istiyoruz. Çünkü gelen çağrıların hepsi bizim için önemli. Asılsız çağrılar yüzünden işimiz asla aksamıyor. Tüm çağrıları zamanında ve hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Daha çok bize asılsız olarak yangın ihbarları geliyor. Ekipler gidiyor ve yangını bulamıyor bu konuda biraz daha dikkat edilmesini istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri 112 Acil Çağrıları: Gereksiz Aramalar Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 11:30:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri 112 Acil Çağrıları: Gereksiz Aramalar Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.