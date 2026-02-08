Kayseri 112 Acil Çağrıları: Gereksiz Aramalar Azalıyor

KAYSERİ'de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 59'u gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 41'i ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkez Müdürü Mustafa Ak, "2025 yılında vakaya dönüşmeyen çağrılarımız yüzde 41 iken, bu 2026 yılının ilk ayında yüzde 40 seviyelerine indi. Gereksiz çağrı oranında yüzde 1'lik bir gerileme oldu" dedi.

Kentte, 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 41'i vakaya dönüşmeyen gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, vakanın görevlendirmesi için maksimum uygun sürenin 90 saniye olduğunu söyledi. Günde 3-4 bin arasında acil çağrı karşılandığı kentte, çağrıların yüzde 59'luk kısmı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 1 milyon 550 bin ihbar geldiğini belirten Ak, "Acil Çağrı Merkezi'nde yaz ve kış aylarında gelen çağrı sayıları değişiyor. Yaz aylarında çağrı sayılarımız biraz daha fazla oluyor. Yaz aylarında günlük 4-5 bin civarında çağrımız oluyor. Kış aylarında çağrılarımız yaz aylarına göre biraz daha düşüyor. Günlük çağrı sayılarımız 3-4 bin civarında seyrediyor. Bu da aylık olarak, 120-150 bin civarında çağrı oluyor. Güne ve günün özelliğine göre de bu sayılar değişiyor" diye konuştu.

'EKİP GÖREVLENDİRMESİ İÇİN 90 SANİYE UYGUN BİR SÜRE OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Gelen acil çağrı için ekip görevlendirilme süresinin maksimum 1,5 dakika olduğunu söyleyen Mustafa Ak, "2025 yılında vakaya dönüşmeyen çağrılarımız yüzde 41 iken, 2026 yılının ilk ayında yüzde 40 seviyelerine indi. Gereksiz çağrı oranında yüzde 1'lik bir gerileme oldu. Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar geldiği zaman çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız, vakanın ne ve nerede olduğunu öğreniyorlar. Bu yaklaşık 90 saniye içerisinde oluyor. Çağrı karşılayıcılarımızın çağrıyı yönlendirdiğinde vakayı anlayarak, ekip görevlendirmesi için 90 saniyeyi uygun bir süre olarak görülüyor. Bu da toplamda 1,5 dakika ediyor, bu maksimum süre. Vakanın özelliğine göre daha kısa sürede de vakayı öğreniyoruz ve ekiplerle olay yerine intikal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASILSIZ ÇAĞRILARLA MEŞGUL ETMENİN CEZASI 1882 LİRA

Vatandaşların bazen bilgi danışmak için aradığını söyleyen Ak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kesinlikle aramaları gerekiyor. Bir trafik kazası yaşadıkları, tehdit edildikleri, başkalarının tehdit edildiklerini gördükleri, intihar eden birini gördükleri zaman çekinmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kesinlikle aramaları gerekiyor. Yalnız bazen bize bilgi danışma çağrıları gelebiliyor. İnternetten öğrenebilecekleri bilgileri, mesela bazı kurumların telefon numarasını sorulabiliyor. Acil Çağrı Merkezi'nin iş akışı içerisinde bunlar yok. Acil Çağrı Merkezi; insanların hayatına dokunan, zor durumda olan kişinin aradığı bir merkez. Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız meşgul edenler için 1882 lira cezası var. Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar verilip de ekipler olay yerine gittikleri zaman vakanın gerçek olmadığı anlarsa ve bu tutanağa bağlanırsa 18 bin 823 lira idari para cezası var. Bu para cezalarından ziyade vatandaşlarımız buna dikkat edip, Acil Çağrı Merkezi'ni acil durum haricinde aramamalarını önemle rica ediyoruz."

'GEREKSİZ MEŞGUL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ'

Merkezde görevli bir personel ise "Gelen bütün çağrılar bizim için önemli. Bizim amacımız en kısa sürede çağrıyı karşılayıp, adresi tam alarak gerekli ekiplere yönlendirmek. Gereksiz olarak buranın meşgul edilmemesini istiyoruz. Çünkü gelen çağrıların hepsi bizim için önemli. Asılsız çağrılar yüzünden işimiz asla aksamıyor. Tüm çağrıları zamanında ve hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Daha çok bize asılsız olarak yangın ihbarları geliyor. Ekipler gidiyor ve yangını bulamıyor bu konuda biraz daha dikkat edilmesini istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,