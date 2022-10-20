Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda; Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri 'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.