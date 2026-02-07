Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor
07.02.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, İnönü parkları, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Büyükşehir Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Osman Kavuncu parkları, Zümrüt Parkı, Erciyes Kayak Merkezi, Kurşunlu Parkı ve Selçuklu Hobi Bahçesi'nde bakım onarım çalışmaları yaptı.

İnönü parkları, Selçuklu Mesire Alanı ve Osman Kavuncu parklarında mevcutta bulunan oyun gruplarının bakım onarımlarını gerçekleştiren ekipler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaya kapısına kaynak yapımı, Büyükşehir Parkı'nda asmalık bölgesi ile havuz bölgesinde bakım onarım çalışmaları, Kurşunlu Parkı'nda çit tamirini, Zümrüt Parkı'nda sallanan bank tamiriyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı otopark bölgesinde ise yaya merdivenlerinin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda mevcutta bulunan oturma banklarının bakım onarımlarını da yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Bahçe, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.