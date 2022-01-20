Kayseri Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) rektörlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı makamlarında ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı.

Rektörler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükkılıç'a eğitim konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Vefa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul ziyaretinde öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet eden Büyükkılıç, "Öğrencilerimiz sizlere emanet. Öğrencilere sahip çıkmak, etrafında kurulan tuzakları yok etmek, fırsat vermemek önemli. Onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bir araya geldiği öğrencilerden bazılarının Kapuzbaşı Şelaleleri ve Koramaz Vadisi gibi şehrin doğal güzelliklerini görmediklerini belirtmeleri üzerine, şehri tanıtan gezi düzenleme sözü verdi.

Tiyatro izledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediği Hacı Bektaş Veli'nin hayatını anlatan tiyatro oyununu eşi Necmiye Büyükkılıç ile izledi.

Remzi Özçelik'in kaleme aldığı "Hacı Bektaş" tiyatro oyunu tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görürken, Büyükkılıç oyun sonunda İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarına çiçek takdim etti.