Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

6 saat önce

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı, System.String[]

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Altınkaya, burada yaptığı konuşmada, basının yaşadığı sorunlara değinerek, özellikle yerel basının yaşadığı sıkıntıların gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Sosyal medyanın önemli olduğunu belirten Altınkaya, geleneksel medyanın bir değişimle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Altınkaya, gazetelerin ayakta kalabilmeleri için herkese sorumluluk düştüğünü dile getirerek, bu konuda yasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Basın mensupları, törenin ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ndeki kokteyle katıldı.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç'tan ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı ilçe belediye başkanları da Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Günaydın, ziyarette yaptığı konuşmada, haber yapmak için zor şartlarda çalışan, bütün enerjisini ortaya koyan gazetecileri kutladığını söyledi.

Yaşanan sorunları doğru tespit etmenin önemine değinen Günaydın, şunları kaydetti:

"Toplumda yaşanan sorunları çözme konusunda herkesin doğru tespitler yapması lazım. Gazeteci arkadaşlarımızın bu konuda bize katkısı çok önemli. Geçmişte ve şimdi de gerekli konuları görüşerek birçok sorunu yerinde tespit edip çözüme kavuşturduk. Haberciliğin objektif yapılması, tarafsız yapılması milletimiz için de devletimiz de için de çok önemli. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımız milletimiz için çok önemli bir görev yapıyor."

Kokteyl, gazeteci Süleyman Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, bazı kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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