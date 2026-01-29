Kayseri'de 1235 araç sürücüsüne ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri, 1235 araç sürücüsüne idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde kamu huzurunu bozan araç ve sürücülerine yönelik 22-29 Ocak tarihleri arasında denetim yaptı.

Ekipler, 1235 sürücüye, modifiyeli araç, abartı egzozlu araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, ışık donanımı, drift yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonu kullanmak suçlarının gerekli maddelerince cezai işlem uyguladı.