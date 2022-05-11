Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

11.05.2022 23:56
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 60 bin lira değerinde antika ile başka bir iş yerinden 700 bin lira değerinde elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan da arandığı tespit edilen Y.G. (23) ile İ.U. (25) yakalandı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Bulunan eşyalara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hurda toplayıcılığı yapılan 33 adreste denetimde bulunan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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