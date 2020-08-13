Kayseri'de 7 milyon yıllık kaplumbağa ve diş fosili bulundu - Son Dakika

Kayseri'de yaklaşık 7-8 milyon yıl öncesi fillerin atasına ait olduğu düşünülen 3 diş ve aynı döneme tarihlenen kaplumbağa fosili bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında yaklaşık 3 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Daha önce filler, üç toynaklı atlar, gergedan gibi canlılara ait fosillerin bulunduğu bölgede, 7-8 milyon yıl öncesine tarihlendirilen kaplumbağa fosiline rastlandı.

Bölgede ilk kez rastlanan kaplumbağa fosili, kazı ekibi tarafından "alçı ceket" yöntemiyle bulunduğu yerden çıkarılarak Kayseri Bilim Merkezine nakledilecek.

Öte yandan, bölgede aynı döneme tarihlenen fillerin atasına (Proboscidea) ait 3 diş fosili de ortaya çıkarıldı. Dişlerin en büyüğünün 2,80 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Kurtarma kazıları 2017'de başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında, 2017 yılında Taşhan bölgesinde başlatılan kurtarma kazıları devam ediyor.

Kazılarda bulunan fosiller arasında zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler yer alıyor.

Kısa süre önce bulunan ve 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen fillerin atası kabul edilen fosilin de 2 metre 70 santimetre uzunluğu, kafatası ve alt çenesinin tam halde olması dolayısıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.