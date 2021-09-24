Kayseri protokolü yurtta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitesi ile üniversiteler şehri ve eğitimin merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kentte şu anda herhangi bir yurt sorunu ve açıkta olan öğrenci olmadığını belirten Büyükkılıç, eğer böyle bir sıkıntısı olan varsa yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarına müracaat ettiklerinde yardımcı olacaklarını anlattı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2 bin yataklı yeni yurt yapımının devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "3 bin yataklı yurdumuzun da gerekli çalışmalarını başlattık. O da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına da bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerdeki yeni eğitim yılı dolayısıyla yurtlarda inceleme yaptıklarını söyleyen Vali Günaydın ise 4 Ekim itibariyle üniversitelerin büyük kısmında eğitimin başlayacağını, bazı üniversitelerde de başladığını kaydetti.

Gençlerin barınmasıyla ilgili Kayseri'de şu anda hiçbir sıkıntı olmadığına dikkat çeken Günaydın, şunları kaydetti:

"Yurtlarımız barınmak için hazırlıklı. Kaydını yaptıran gençlerimiz rahatlıkla burada öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler. Bunun dışında da belediye imkanlarımız, valilik imkanlarımız, misafirhanelerimiz gençlerimizin hizmetinde. Talep ettikleri, arzu ettikleri takdirde bu konuda kendilerine yardımcı olacağız. Biz Kayseri olarak, Kayseri'nin esnafı olarak bize misafirliğe gelen üniversite öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için hazırlıklarımızı tamamladık."

Günaydın, kentte bütün tedbirlerin alındığını aktardı.

Milletvekili Yıldız da yurtlarda yaptıkları incelemelerde hem salgın döneminde temizliğe hem kapasitesi itibariyle üniversitelerin bölümlerinin kendi ahengi açısında son derece dikkatli bir çalışması olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da hazır bulundu.