Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

05.04.2022 20:26
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde mart ayında 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında arama kaydı bulunan A.U'nun yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Yeşilhisar, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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