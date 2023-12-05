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Kayseri'de çocuk doktorla tartıştı, intihar edeceğini söyledi - Son Dakika

Kayseri'de çocuk doktorla tartıştı, intihar edeceğini söyledi

Kayseri'de bir özel hastanede doktorla tartışan bir çocuk, polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Hastaneye gelen ekipler çatı katında arama yaparken, çocuğun başka bir yerde olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.12.2023 - 12:23,  Güncelleme: 12:40
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Kayseri'de özel bir hastanede doktorla tartışan çocuk, polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Hastaneye ulaşan ekipler çatı katında arama yaparken, çocuk başka bir yerde çıktı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Özel Dünyam Hastanesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan B.Ç. (13) hastanede doktorla tartıştı. Doktora sinirlenen B.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hastanenin çatı katında olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanenin çatı katında arama yapan ekipler, çocuğa ulaşamadı. B.Ç. bir süre sonra hastanenin önünde bekleyen polislerin yanına gelerek yaşananları anlatırken, aile de çocuğa tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, İntihar, Kayseri, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çocuk doktorla tartıştı, intihar edeceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de çocuk doktorla tartıştı, intihar edeceğini söyledi - Son Dakika
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