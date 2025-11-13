Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı
13.11.2025 07:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı
Haber Videosu

Kayseri'de trafik denetimi yapan ekipler tarafından durdurulan bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti evde olduğunu iddia etti. Ancak yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetinin daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan alındığı ortaya çıktı. Sürücü ve otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL ceza kesildi. Ayrıca otomobili teslim alması için çağrılan diğer bir kişinin de ehliyetinin alkol kullanmaktan dolayı alındığı belirlendi. Otomobil, bir başka kişiye teslim edildi.

Kayseri'de uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırdığı bir başka şahısta ehliyetsiz çıktı.

'UYUŞTURUCU VE UYARICI' MADDE KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, B.K. yönetimindeki 34 KPH 565 plakalı otomobili durdurdu. B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.'nın ehliyetinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı belirlendi.

OTOMOBİL ÇAĞIRILAN BAŞKA BİR KİŞİYE TESLİM EDİLDİ

B.K.'ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibinin de ehliyetinin olmaması nedeniyle otomobili teslim alması için çağrılan arkadaşları D.S.'nin de yapılan kontrollerde 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetinin alındığı belirlendi. Otomobil çağırılan bir başka kişiye teslim edildi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, Kayseri, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
5 araç birbirine girdi Otomobil metal yığınına döndü 5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 3 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 3 depremle sarsıldı
06:50
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı Trump imzayı attı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı
00:01
Fenerbahçe’den Lewandowski sürprizi İlk görüşme resmen gerçekleşti
Fenerbahçe'den Lewandowski sürprizi! İlk görüşme resmen gerçekleşti
23:48
Kayserispor’a 3 dönem transfer yasağı getirildi
Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı getirildi
22:37
Velilerden skandal açıklama Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
22:34
Kağıthane’de bir binada patlama Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
22:12
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
21:28
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
21:19
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 08:08:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücü Şoku: Otomobili Alması İçin Çağrılan Kişi de Ehliyetsiz Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.