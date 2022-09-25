Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

25.09.2022 17:30
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
KAYSERİ'DE 11 YIL 8 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI KAYSERİ'DE 11 YIL 8 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI KAYSERİ'DE 18 SUÇTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir
15:55 Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
16:55 Ekrem İmamoğlu'ndan Musevilere bayram tebriği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 17:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement