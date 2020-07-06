Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve haftaya 28 puanla ve 16. sırada giren sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak düşme hattından kurtulma niyetinde. 50 puanla 4. sırada bulunan siyah beyazlılar ise 3 puan alarak kalan haftalarda Devler Ligi umutlarını canlı tutmak istiyor.
Beşiktaş ise 5 eksikle Kayserispor deplasmanına gidiyor. Cezalı Boyd'un yanısıra, Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas kadroda yer almadı.