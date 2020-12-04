Son dakika: Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk
04.12.2020 18:01
Son dakika haberleri... Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kabine toplantısında alınan kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Kayseri'de meydan ve...
Kayseri'de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk
KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kabine toplantısında alınan kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Kayseri'de meydan ve caddelerde yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama bugün saat 21.00 itibari ile başlayıp, Pazartesi günü sabah saat 05.00'da sona erecek. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala ise vatandaşlar, meydan ve caddelerde yaya ve araç trafiği oluşturdu.
Öte yandan kısıtlama öncesi polis ekipleri de uygulama noktalarında vatandaşları uyararak, kuralları ihmal etmemeleri konusunda ikazlarda bulundu.
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