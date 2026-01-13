Cenaze yolunda can pazarı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

KAZA MAHALLİNDE CAN PAZARI

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kayseri- Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

MALATYA'YA GİDİYORLARDI

Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.