Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kayseri- Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Cenaze yolunda can pazarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?